Нападнаха Amazon след смъртта на кон по време на снимките на "Пръстените на властта"

Смъртта на кон на снимачната площадка на сериала по "Властелинът на пръстените" на Amazon "Пръстените на властта" накара организацията за защита на правата на животните PETA да призове всички телевизионни и филмови продукции да спрат да "експлоатират животни за целите на своето изкуство".

Смъртта на животното настъпила на 21 март, когато екипът на продукцията се подготвял да заснеме сцена за втори сезон на сериала.

"Дълбоко натъжени сме да потвърдим, че кон от продукцията е починал", заяви говорител на Amazon Studios. "Инцидентът е станал сутринта, докато конят се е упражнявал преди репетиции."

Говорителят добави, че "независима некропсия" е установила, че конят е починал от сърдечна недостатъчност.

"Треньорът не е бил в костюм и снимките все още не са започнали", се допълва в изявлението. "По това време са присъствали както ветеринарен лекар, така и представител на Американската хуманна асоциация".

Според The Hollywood Reporter конят е стоял с около 20 други коня, когато е получил сърдечен арест. Не е известно за предишни здравословни състояния на животното.

Конят е бил предоставен от The Devil's Horsemen, доставчик на обучени животни за телевизията и киното. Компанията е известна с това, че е предоставила коне за "Игра на тронове" и това очевидно е първият смъртен случай на животно на снимачната площадка, който компанията регистрира в своята 50-годишна история.

