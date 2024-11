„Не се допускат банани в помещенията“: Шведски министър има странна фобия

Шведски министър с фобия от банани принуди служителите да предприемат специални мерки

Шведският министър на равенството между половете Паулина Брандберг стана обект на обществено внимание след изтичане на информация за необичайна мярка, свързана с нейната фобия от банани. Според шведския таблоид Expressen, служители на министъра изискват стаите, в които тя присъства, да бъдат изцяло освободени от плода преди срещи или посещения, предава SkyNews.

Таблоидът публикува изтекли имейли, в които са посочени подробни инструкции към различни организации. Например, в съобщение до Норвежката съдебна агенция, изпратено преди ВИП обяд, се уточнява:

„Тя има силна алергия към банани, така че ще бъде оценено, ако на местата, където ще отседне тя, няма банани.“

Подобна молба е отправена и в друг имейл до Окръжния административен съвет, където ясно е заявено:

„Не се допускат банани в помещенията.“

