Самолет кацна аварийно заради кобра изпълзяла по гърба на пилота

Кобра наложи аварийно кацане на частен самолет, летял от Блумфонтейн до Претория в Южна Африка. На борда имало четирима пътници.

Пилотът Рудолф Еразъм видял влечугото в кабината, когато то се плъзнало по седалката му, предава НОВА.

"Ако трябва да бъда честен, сякаш мозъкът ми не регистрира какво се случва. Беше момент на ужас", разказва той пред Би Би Си. Той допълва, че първоначално помислил, че студеното усещане на гърба му е от бутилка с вода.

