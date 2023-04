Метеорит падна и проби покрив на къща в Германия (СНИМКИ)

Малък метеорит е паднал в германския град Елмсхорн в провинция Шлезвиг-Холщайн в северната част на Германия и е пробил покрив на къща, съобщи в. "Билд", цитиран от БТА.

Изданието пише, че метеоритът с размерите на топка за тенис е паднал във вторник.

#Meteorit #Alarm in #Elmshorn Kreis Pinneberg. Erst Anfang der Woche schlugen Teile in einen Garten ein. Heute nun in ein Dach



Fotos: WestküstenNews pic.twitter.com/17XRMvPBg7