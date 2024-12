Руската армия в Украйна е претърпяла рекордни загуби през последни дни, съобщи Министерството на отбраната на Украйна.

Загубите на окупаторите през миналата седмица възлизат на 12 580 войници, обяви Киев, което е най-високият брой жертви за седмица от началото на пълномащабната война.

Съветският съюз загуби около 15 000 войници по време на деветгодишната война в Афганистан. В Украйна [руснаците] се сблъскаха с такива загуби само за една седмица, обяви военното министерство.

Тези данни не са потвърдени от независими източници. По данни на Украйна от началото на инвазията ЗСУ са елиминирали 776 090 руски войници. След два месеца ще се навършат 3 години от началото на войната.

Руската армия към днешна дата е окупирала близо 1/5 от територията на Украйна, включително полуостров Крим. На този фон WP пише, че идването на власт на Доналд Тръмп в САЩ и трудната ситуация за въоръжените сили на Украйна на фронта карат украинския президент Зеленски да смекчи позицията си в бъдещите преговори с Русия.

Зеленски наскоро призна, че армията му няма сила да си върне Крим и другите окупирани земи със сила, като очаква това да се случи в бъдеще чрез преговори. В същото време Киев твърди, че никога няма да признае Крим и Донбас за руски територии по международните закони.

