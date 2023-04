Танци и адреналин на макс! Създателите на Ritmo do Brazil за първи път в България за мастърклас

Уникален коктейл от бразилски ритми, зумба, фитнес и много настроение ще залее София след една седмица. За първи път в България със специален мастърклас и Maculele workshop идват създателите на Ritmo do Brazil и известните композитори Андре Круз и Тиаго да Силва. Домакин и двигател на събитието е инструкторът по Zumba и STRONG Nation Маргарита Масларова.

Андре Круз е създател на Brazuca Fitness, а Тиаго да Силва е създател на Sambafit Official - двамата създават уникален танцов формат, пресъздавайки най-доброто от бразилската танцова култура. Двете бразилски дисциплини са колкото различни, толкова и допълващи се, като крайният резултат е експлозивен танцов микс, наречен Ritmo do Brazil.

Андре и Тиго ще гостуват в Latin Force Dance Studio - зала 4 - ул. Осогово 2 (зад Мол София) на 13.05.2023 г. със специален час и половина мастърклас и Макулеле уъркшоп демо. Стартът на преживяването, което ще ви запали кръвта, е 19.30 ч.

На следващия ден- 14 май, неделя, гостите ще проведат и инструкторски курс на улица "Цар Самуил" 50. Началото на събитието е 10 сутринта, финалът е в 18 часа. Който изкара този курс, ще получи международно признат сертификат за преподаване на Ritmo do Brazil програмата.

Всеки, които иска да получи лицензиран сертификат, може да се запише за инструкторския курс на следния линк: https://ritmodobrazil.com/events/formazione-ritmo-do-brazil-bulgaria/