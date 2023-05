Джак Ръсел териери заемат мястото на коргитата в Бъкингамския дворец

Сбогом на коргитата: тези малки кучета с къси крака, които кралица Елизабет Втора обожаваше, са заменени от кучетата от породата Джак Ръсел териер в сърцата на крал Чарлз Трети и кралица Камила, писа АФП.

Малките териери Блубел и Бет вече живеят в Бъкингамския дворец и това може да увеличи популярността на породата в Обединеното кралство, пише БТА.

Ahead of The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall's 15th wedding anniversary tomorrow, we are sharing this photo of Their Royal Highnesses with The Duchess's dogs Bluebell and Beth.



The photo was taken earlier today at Birkhall. pic.twitter.com/0Xw1nxySpu