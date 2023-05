Метеорит проби покрива на къща в САЩ (СНИМКА)

Метален къс, за който се смята, че е метеорит, проби покрива на къща в Хоупуел в американския щат Ню Джърси, предаде Асошиейтед прес.

Черният камък с размер на картоф е бил все още топъл, когато е намерен от семейството, в чийто дом е паднал. Местната полиция каза, че няма пострадали и сериозни щети по имота.

