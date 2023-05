Ето кои са финалистите на „Като две капки вода“

Невероятно шоу беляза полуфинала на любимото предаване за имитации „Като две капки вода“. След страхотните превъплъщения на всички участници и изключително близките резултати на всички претенденти, станаха ясни четиримата финалисти в сезон „Неделя“. За титлата най-добър имитатор следващата неделя по NOVA ще се борят Владо Михайлов, Тома, Керана и Дара Екимова.

В последното предаване преди големия финал на единадесетия сезон на „Като две капки вода“ до победата за трети път се докосна Владо Михайлов. Актьорът и музикант плени сърцата на всички с двойния образ на Ед Шийрън и Андреа Бочели. „Най-големият ти дар, освен че пееш и играеш феноменално, е, че въздействаш изключително много. Това е дар от Господ“, каза Хилда Казасян след изпълнението на хита „Perfect“, а всички в студиото аплодираха на крака Владо.

Първи на сцената водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро посрещнаха Христо Петков в ролята на вокалиста на една от най-емблематичните рок групи Red Hot Chilli Peppers – Антъни. „Аз съм безкрайно щастлив как започва тази вечер! Поздравление, Ицо, беше жесток, влезе брутално в образа на Антъни“, коментира Димитър Ковачев - Фънки след изпълнението на „Give it away”, което вдигна публиката на крака. След него пред очите на самата Йорданка Христова, в нейния образ се появи Дара Екимова, която развълнува с „Песен моя, обич моя“. „Много ми хареса. Тази песен я изпях преди 56 години и много я обичам“, сподели голямата българска певица.

Христо Гърбов отново усмихна всички в образа на Манго Джери. „Това ти беше най-доброто изпълнение от началото на сезона. Изчакваше всяка фраза и направо ни помете! Великолепен беше, Христо“, каза Хилда Казасян от масата на журито.



Още един участник имаше привилегията да пее пред звездата, която имитира. Тома слезе от асансьора като Любо Киров и развълнува зрителите с баладата „Целуни ме“. „Винаги съм се възхищавал на неговото пеене. Страхотен си“, поклони се на Тома самият Любо Киров. Любимият дует Димо и Ралица се превърнаха в момичешката банда The Bangles. „Вие сте голяма изненада за мен. Не съм очаквал, че актьори могат да пеят по този начин“, коментира Асен Блатечки след страхотното изпълнение на хита „Walk Like an Egyptian”. Актрисата Яна Маринова тази неделя бе в мъжкия образ на един от най-известните рапъри на българската музикална сцена – Ицо Хазарта. „Яна, това е най-доброто ти изпълнение. Огромен текст, страхотен образ. Поздравявам те за старанието“, впечатлен бе Веселин Маринов.Керана се превъплъти в образа на екстравагантната световна певица – Лейди Гага и обра аплодисментите на всички с провокативната визия и хореография от клипа на „Born This Way”. „Аз видях Лейди Гага. Толкова е трудно да се пее и да се танцува така. Беше прекрасна“, сподели Веселин Маринов.

Кали излезе под прожекторите като Деси Добрева и баладата „Песен за Червената шапчица“. „Изключително много приличаш на мен. Прекрасна беше. Една много трудна и емоционална песен за мен, която много се радвам, че се падна точно на теб, защото я изпя с цялото си сърце“, коментира Деси Добрева, която също бе сред гостите в студиото.



Изненада за всички бе десетата имитация за вечерта – за специално превъплъщение на сцената се качи победителката в пети сезон Михаела Маринова в образа на Кристина Агилера.



Не пропускайте големия финал следващата неделя от 20:00 по NOVA, когато четиримата финалисти избраха сами образите си. Владо Михайлов ще бъде Васил Найденов, Тома избра да представи Дейвид Ковърдейл, Керана ще стане част от мюзикъла „Котки“, а Дара Екимова ще се превъплъти в Паша Христова. Победител в сезон „Неделя“ на „Като две капки вода” може да стане всеки един от тях, тъй като по регламент точките се нулират, а най-добрият имитатор ще определят единствено зрителите.



Гледайте големия финал на „Като две капки вода“ на 21 май от 20:00 по NOVA и следете страниците на формата във Facebook, Instgram и TikTok.