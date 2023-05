Изчезващ вид тюлен изненада посетителите на плаж до Тел Авив (СНИМКИ+ВИДЕО)

Представител на застрашения от изчезване вид - средиземноморски тюлен монах, реши да се попече на плаж южно от Тел Авив и предизвика истински фурор сред местните жители. Животното е женско и бе кръстено Юлия от момченце, което първо го забелязало на плажа Джафа, предава Ройтерс.

Според експерти редкият морски бозайник е решил да излезе на сушата, за да смени козината си. По традиция тюлените предпочитат по-хладните пещери с излаз към плажове по гръцкото или турското крайбрежие. Вероятно животното ще остане на израелския плаж още няколко дни – докато успешно смени козината си.

A Mediterranean Monk seal, a species considered critically endangered, lies on the seashore in Tel Aviv, on May 13, 2023, in a first on an Israeli beach according to the country's Nature and Parks Authority pic.twitter.com/HIhDTBPxa5