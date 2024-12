Запазена газова лампа на 1700 г. бе открита при разкопки в Йерусалим (СНИМКА)

Археолози са открили древна газена лампа отпреди близо 1700 години при разкопки в Йерусалим, съобщи израелската Служба по антиките, цитирана от ДПА.

Изящната художествена изработка на лампата, която бе открита непокътната, я прави изключително и крайно рядка, каза археологът и ръководител на разкопките Михаел Чернин, цитиран от БТА.

Ancient 'Mount of Olives' lamp with Jewish Temple symbols discovered in Jerusalem.

The exquisite artistic workmanship of the lamp, which was found complete, makes it outstanding and extremely rare https://t.co/ng1UWUBsCg#Israel #MountOfOlives #History #Archaeology pic.twitter.com/pc2HJ4anoi