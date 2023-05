Откриха неизследван досега морски скорпион на 450 млн. години (СНИМКА)

Китайски и британски изследователи откриха вкаменелост на неизвестен досега вид евриптерид (морски скорпион) на 450 милиона години, съобщава БТА.

Изследователският екип, ръководен от Института по геология и палеонтология в Нанкин към Китайската академия на науките, съобщи за находката в публикация в сп. „Джърнъл ъв палеонтолоджи“. Фосилът, открит в близост до град Нанкин в източен Китай, датира от периода ордовик, който е най-ранният регистриран период в страната.

Researchers from China and the UK have discovered fossils of a previously unknown eurypterid (sea scorpion) dating back 450 million years to the Ordovician period in E China's Zhejiang, the earliest recorded in the country, said a study published in the Journal of Paleontology. pic.twitter.com/960bwtXu8m