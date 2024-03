Археолози в Украйна откриха най-старите доказателства за човешко население в Европа

Каменни инструменти, открити дълбоко в седиментите на кариерата Королево в Украйна, пренаписват историята на човешката миграция.

На пръв поглед невзрачните парчета скала са инструменти, използвани някога от Homo erectus, пряк предшественик на нашия, а новите датировки разкриват, че те представляват най-ранното доказателство за обитаване на европейския континент от човекоподобни.

"Досега се смяташе, че нашите най-ранни предци не са могли да оцелеят в по-студените и северни ширини без използването на огън или сложна технология на каменните инструменти," казва археологът Анди Херис от университета Ла Троуб в Австралия. "И все пак тук имаме доказателства, че Homo erectus е живял още повече на север, отколкото някога преди това е било документирано в този ранен период от време."

Историята на еволюцията на човечеството и разселването му по света е труден за подреждане пъзел. През последните години обаче започнаха да се появяват доказателства, че тя не е била прост, линеен разказ, водещ началото си от една люлка в една част на света. А няколко скорошни доказателства сочат, че Homo sapiens може да се е придвижвал из Европа много по-рано, отколкото сме смятали досега.

Our study "East-to-west human dispersal into Europe 1.4-million-years-ago" was just published online in @Nature !!! https://t.co/SC6y1eDnNe Thank you to all participating institutions! @UJF_AVCR @HZDR_Dresden @ARUBrno @GFU_AVCR @latrobe @AarhusUni @aru_praha @UniKarlova pic.twitter.com/LRaYPk04bK