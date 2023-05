Мария Бакалова ще се снима във филм на Силвестър Сталоун

Мария Бакалова, която беше номинирана за награда "Оскар" за участието си в "Борат 2", ще се снима в екшън комедията "Моят шедьовър" ("My Masterpiece") на продуцентската компания на Силвестър Сталоун и Брейдън Афтъргуд - "Балбоа продакшънс", съобщи електронното издание на "Варайъти", предава БТА.

'Borat 2' Breakout Maria Bakalova Starring in 'My Masterpiece' for Sylvester Stallone's Balboa Productions (EXCLUSIVE) https://t.co/mMwCR0JOZS