Силвестър Сталоун, Мел Гибсън и Джон Войт ще са "очи и уши" на Тръмп в Холивуд

Доналд Тръмп иска да направи Холивуд „по-голям, по-добър и по-силен“ и е избрал Мел Гибсън, Джон Войт и Силвестър Сталоун за свои „специални посланици на едно голямо, но много проблемно място - Холивуд, Калифорния“, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Новоизбраният президент обяви в социалната си мрежа "Трут Соушъл", че тримата актьори ще бъдат неговите очи и уши във филмовия град. „Отново ще дойде Златният век на Холивуд, както и на самите Съединени американски щати!“, написа Тръмп.

Той също така нарече триото специални пратеници. Специалните посланици и пратеници обикновено се избират, за да реагират на размирни горещи точки като Близкия изток, а не в Калифорния.

