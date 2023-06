Дубай – светът на бъдещето

Всеки ден по света се раждат нови идеи за привличане на туристи. Нищо обаче не може да се сравни с Дубай (Обединени арабски емирства). Това е дестинация, която предлага невероятни рекорди, красиви плажове и уникални преживявания за всички. Тук се намира най-високият седемзвезден хотел в света - Бурж ал Араб, най-високата сграда на планетата – Бурж Халифа, най-големият изкуствен остров - Палм Джумейра, най-луксозният и голям мол в света – Дубай мол, както и още много други. Но Дубай не спира до тук. В едно от най-бързо развиващите се емирства, ежегодно се откриват нови и нови атракции. Такава е Музеят на бъдещето, която от година привлича много посетители. Сградата почти веднага беше включена от National Geographic в списъка на 14-те най-красиви музея в света. Обектът с грандиозни размери е фантастично съоръжение на архитектурната и строителната мисъл. Сребристата сграда с формата на яйце с дупка в средата е дело на арх. Шон Кила и неговото студио „Killa design”. Тя символизира човечеството, като зелената морава, върху която е разположена, представлява земята, а дупката в овала – неизвестното бъдеще.

Музеят на бъдещето няма прозорци и е изграден от фибростъкло и неръждаема стомана, като има арабска визия благодарение на калиграфските надписи по корпуса на сградата, които са цитати от шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум. Музеят, с височина 77 метра е разположен на площ от 30 000 кв. м. Културната институция разполага със 7 етажа, между които сноват луксозни асансьори-капсули. Сградата разполага с 3 изложбени етажа - един, посветен на децата, един – за администрацията, един приземен етаж с кафене и сувенирен магазин и един, на който се намират тържествена зала с 1000 места, лекционна зала с 345 места, изследователска лаборатория.

Изложбите в музея са посветени на развитието на космическите ресурси, екосистемите, биоинженерството, здравето и благополучието в бъдещето, както и на заплахите и възможностите на нашето време, технологичните решения на проблеми на човечеството днес, които ще имат влияние и върху бъдещето.

Друга новост в Дубай е откритият наскоро хотел Atlantis The Royal.

Бионсе и Кендъл Дженър поведоха празненствата за дебюта на най-обсъждания нов хотел в емирството и един от най-луксозните в света. След завършването на проекта на стойност 1.4 млрд. долара гостите могат да се насладят на стаи с прекрасни гледки - някои със собствен басейн, възможности за хранене от световна класа, включително ресторанти на осем знаменити готвачи, както и на вълнуващи атракции, сред които най-големия аквапарк в света. Курортът предлага много атракции, включително близо два километра и половина частен плаж - най-големия подобен участък в Дубай. Има и голям избор от басейни в целия имот, включително 44 частни инфинити басейна в апартаменти и мезонети, кабани с частни малки басейни, два басейна само за възрастни в Nobu by the Beach и Cloud 22, както и Royal Pool за семейства, който разполага и с детски басейн. Ако това не е достатъчно, тук е и рекордьорът Atlantis Aquaventure - най-големият воден парк в света, който държи титлата на Гинес за най-много пързалки (цели 50). Курортът е дом на един от най-големите аквариуми с медузи в света с 4000 обитатели.

Междувременно, възрастните могат да избягат в холистичния спа център Awaken Wellness или да се отправят към някой от плажните клубове, в които не се допускат деца - White Beach и Nobu by the Beach. В комплекса има и няколко водни съоръжения, включително Skyblaze Fountain - шоу с вода и огън. Atlantis The Royal разполага със 795 стаи, апартаменти и мезонети. Луксозните стаи са декорирани с ръчно изработени артикули, както и с творения на луксозни марки, като Hermès, Frette и Graff.

Но ако сте отседнали в някой от другите хотели в Дубай, може да се възползвате от плажа на Марина бийч.

Той е разположен в западната част на емирството на пясъчен залив, създаден по изкуствен начин. Зад него е красивото яхтено пристанище Dubai Marina, покрай което са разположени небостъргачи. На него има свободна безплатна зона и платена с шезлонги, чадъри и заведения. Насипният бял пясък, прозрачните вълни на Персийския залив и високото ниво на инфраструктура са направили този плаж най-добрият не само в Дубай, но и въобще в ОАЕ. Той е с изглед към небостъргачите и предлага комфортна почивка не само за любителите на слънчевите бани и плуването. Има пътеки за пътешественици и скейтъри, има хубави кафенета, тоалетни, душове и прекрасни ресторанти. Тук винаги ще намерите чист, бял пясък, широк поглед към изкуствения остров Палм Джумейра и винаги спокоен залив. Вълните са леки, не пречат на плуването и не плашат децата.

Заливът е създаден специално за туристите. Пясъкът е много ситен и бял и е положен по такъв начин, че да е удобно да се разхождате по брега и в морето. Водата е чиста и прозрачна, с видимост на няколко метра дълбочина, което я прави много тюркоазена и красива за снимки. Освен това е най-дългата пясъчна линия с много ресторанти, барове, магазини със сувенири и други места за развлечения. Дължината на брега позволява на туристите да не се натрупват на едно място. На всяка част от плажа ще бъдете спокойни и няма да се притеснявате за децата си.

В центъра на Дубай пък може да намерите изгодно място за настаняване и даже за около 50 евро за двойна стая със закуска. Хотел Rove City Walk е само на 10 минути пеша от Дубай мол и Бурдж Халифа. За сметка на това си има всичко – хубав ресторант, басейн, фитнес и др. Предлага и безплатен превоз до мола.

Но ако искате да сте на хубав басейн с парти и готина музика – Дубай има такова предложение за вас! Това е Aura Skypool - най-високият 360-градусов инфинити басейн в света. С уникалната гледка от всички страни, той се превръща в задължителна забележителност. Разположен е на 50-ия етаж на луксозния комплекс Palm Tower, над луксозния хотел St. Regis.

Намира се на 200 метра над земята. От него се открива същинска панорамна гледка към Палм Джумейра, Бурдж ал Араб, Бурдж Халифа и Айн Дубай – огромното виенско колело. Източната страна пък предлага поглед към блестящите небостъргачи на Dubai Marina. Общата площ на басейна също не е за пренебрегване – точно 775 кв. м. Достъпът до него е предвиден с асансьори, отвеждащи посетителите до зона, разделена на две пространства – палуба с басейн и бар-салон с дзен атмосфера. Като първият и най-висок 360-градусов инфинити басейн, Aura не само предлага изключително преживяване, но и действа като още една дестинация.

Освен красивите места и плажове, Дубай предлага и уникална кухня за своите гости. Например там може да отидете на обяд или вечеря в ресторанта на световно-известния готвач Гордън Рамзи – Hell’s Kitchen Dubai, който се намира в хотелския комплекс Caesars Palace Dubai.

Черпейки вдъхновение от телевизионното шоу на знаменития готвач, екипите на Червения и Синия отбор, готвят за гостите телешкото Уелингтън и сладкия пудинг. Фокусът на Гордън Рамзи върху стандартите за храна, обслужване, изключителната продукция и изисканите вкусове, създават спомени, които гостите ще запомнят с години.

Още един ресторант впечатлява в Дубай и това е перуанският Coya.

Той създава голямо въздействие върху посетителите с изискана храна, атмосфера и обслужване. Вечер работи и като бар, а диджей прави невероятен купон. Менюто е изцяло вдъхновено от Перу. Задължително Lubina clásica ceviche (лаврак, червен лук, сладък картоф и бяла царевица) и pez limón tiradito (жълта опашка, зелен лют червен пипер и репички). Шишчета от телешко сърце са невероятни и определено си заслужава да ги опитате. За основно си поръчайте solomillo de res (пикантно говеждо филе с хрупкав шалот и чесън).

Не на последно място, Дубай предлага и едно невероятно приключение в пустинята. Задължителна спирка за всички туристи е 4×4 джип сафари.

Това е едно от най-приятните екскурзии. Пустинните обиколки не се състоят само от сафари, те включват и някои интересни допълнителни дейности като барбекю в пустинен лагер, яздене на камила, пясъчен сърф и т.н. и тези дейности се предлагат като пакет. Обиколките се извършват с климатизирани джипове Тойота Land Cruiser, а возенето се извършва от специално лицензирани водачи, които са преминали обучение в тази област.

Тези сафари обиколки се извършват с професионален шофьор със специална книжка. В зависимост от избраната от вас програма, продължителността варира между 3,5 и 7 часа, от които около 1 или 2 часа ще бъдат прекарани в шофиране по дюните, разбира се, вие също ще имате възможност да направите невероятни снимки и да ходите боси на пясъка. След това, когато започне да се стъмва, се отправяме към къмпинг в пустинята. В този лагер се прави вечеря на барбекю, като седите по традиционния арабски начин на възглавници на земята и гледате шоу програмата с огньове, танцуващи дервиши и женски бели денс.

Старият град на Дубай също не е за изпускане, като сградите напомнят за миналото на района със своя външен вид. Фините земни цветове на архитектурата им съответстват на природата в района. Сградите на Стария град предлагат много атрактивни екстри под формата на перголи, както и невероятни тераси и ниши. Интериорът им е също толкова впечатляващ – те се характеризират с високи тавани, грациозни арки и традиционни елементи, които напомнят за близкоизточното великолепие. В района може да посетите традиционен ресторант, в който да опитате местните специалитети и да се запознаете с арабската кухня, традиции и посрещане на гости в истинска обстановка.

Съвременната мания, наречена пазаруване, е на разположение и в Стария град на Дубай. Трябва само да посетите Souk Al Bahar. Оживеният търговски център е дом на много магазини, кафенета и заведения за хранене.

Дубай категорично е не само мега луксозна, но и ненадмината световна дестинация, когато говорим за уникални атракции, бляскаво модерно строителство и спиращи дъха гледки!

За Факти, Александър Върбанов, Дубай