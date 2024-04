В Дубай спасиха от наводнението котка, забила нокти в дръжка на автомобилна врата (ВИДЕО)

Полицията в Дубай спаси котка, впила нокти в дръжката на врата на кола, за да не бъде отнесено от водата, съобщи NOVA.

От уикенда насам Обединените арабски емирства са обхванати от тежки наводнения, причинени от поройни дъждове. Само в рамките на 24 часа над Дубай се изляха дъждове, чието количество се равнява на обичайното за една година. Летища, молове и домове са наводнени, а хиляди бедстват.



На видео от спасителната операция, публикувано в социалните мрежи, се вижда как котката се държи здраво за дръжката на вратата на колата, докато возилото е наполовина потопено във водата. Един от служителите на реда, притекли се на помощ, хваща животното и го прибира в спасителната лодка.

