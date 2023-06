Люис Хамилтън и Шакира сърфират заедно (ВИДЕО)

Плейбоят Люис Хамилтън и бившата жена на Жерар Пике - колумбийската звезда Шакира, отново подхраниха слуховете за връзка, пише "Телеграф".

Те излязоха на разходка край Маями с лодката за $230 000 на седемкратния шампион във Формула 1 през изминалите дни. Компания им правеше американският рапирист и двукратен участник на олимпийски игри Майлс Чамри-Уотсън, който е близък приятел на пилота.

Spanish Grand Prix in the day, dinner and clubbing at night, Shakira and Lewis Hamilton making the most of one day. Never thought they'd be a couple but I ship it 🤗❤ pic.twitter.com/BBlkl7epVC