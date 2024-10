Шон Мендес проговори за сексуалността си след години на спекулации: Страшно е (ВИДЕО)

Певецът и автор на песни Шон Мендес проговори за сексуалността си и заяви, че тя е сложна на концерт тази седмица на фона на слуховете за личния му живот, породени от песен от новия му албум.

26-годишният Шон се подготвя за издаването на следващия си самостоятелен албум на 15 ноември. През последните седмици той изпълнява песни от него на концерти, включително и Mountain, в която споменава дългогодишните спекулации за сексуалността му.

На кадри, споделени от фенове в социалните мрежи, които според в. "Сън" са заснети на концерт в Колорадо в понеделник, се вижда как Шон коментира въпроса преди изпълнението на песента. В представянето той си спомня, че е в музикалната индустрия от 15-годишна възраст, и казва, че не е имал възможност да "открие части от" себе си - нещо, което неговите връстници са правили тогава.

Shawn Mendes opens up about his sexuality:



“The real truth about my life and sexuality is that, man I’m just figuring it out like everyone. I don’t really know sometimes and I know other times. It feels really scary because we live in a society that has a lot to say about that” pic.twitter.com/5AvgPePXzp