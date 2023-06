Забраниха новия "Спайдър-Мен" в ОАЕ заради джендър плакат (СНИМКА)

Обединените арабски емирства (ОАЕ) няма да разпространяват филма "Спайдър-мен: През Спайди-вселената", съобщиха от киносалоните "Вокс" без обяснение, на фона на спорове в интернет и сред регионалните почитатели на киното за представянето на транссексуалните в анимацията, предаде Ройтерс.

Продукцията, която е продължение на спечелилия "Оскар" през 2018 г. "Спайдър-мен: В Спайдър-вселената", беше пуснат на 2 юни в САЩ, а в региона на Персийския залив премиерата му беше насрочена за 22 юни. Въпреки това от "Вокс" уточниха в отговор на запитване чрез Фейсбук Месинджър, че филмът няма да бъде пуснат в ОАЕ, пише БТА.

Големите вериги киносалони в Саудитска Арабия, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн не са включили филма в рубриките "Очаквайте скоро" на своите сайтове.

Продукцията предизвика дебати в интернет дали героинята Гуен Стейси е транссексуална, а в сцена от трейлъра на заден план се вижда плакат, който гласи "защитете трансдецата". Не се потвърждава обаче дали това наистина е причината той да бъде изтеглен.

#SpiderMan : #AcrossTheSpiderVerse has been banned in the Middle East, including Saudi Arabia, UAE and Kuwait, apparently due to a 'trans' reference



It's likely coz of a two-second glimpse of the 'protect trans kids' flag that can be seen in Gwen's room in the film pic.twitter.com/73TUXC5MG2