Роби Уилямс прекъсна концерт и се свлече на земята от изтощение (ВИДЕО)

Роби Уилямс сложи на пауза участието си на фестивала Pinkpop в Нидерландия, като заяви, че се бори с продължителен Covid-19.

Само след три песни Роби Уилямс спря концерта си на фестивала Pinkpop в Megaland в Ландграаф в Нидерландия в събота вечер. 49-годишният британец посочи като причина дългото боледуване от COVID-19, подчертавайки, че това не е от възрастта му.

Уилямс изпълняваше песни от новия си албум "XXV", отбелязващ 25-годишната му музикална кариера, и по план трябваше да свири до полунощ. Според някои съобщения Уилямс почти не е пял на последните си изпълнения.

Експертът по Covid-19 Ралф Витенбринк пише в Twitter, че след третата песен Роби Уилямс помолил групата да спре: "Прецакан съм", казал той, задъхан. "Това е дълъг ковид, изкарах дълъг ковид. Това не е моята ш**ана възраст, ш**аняци." Роби Уилямс направил няколко почивки между песните и също така разказал за депресията си, докато си възвърне дишането.

Въпреки че спря холандското шоу заради последиците от продължителното боледуване, на следващата вечер Уилямс зашемети британската публика на фестивала на остров Уайт. Изпълнявайки отново след бившия член на One Direction Ниал Хоран, певецът от Take That излезе на сцената за триумфален сет в Seaclose Park в Нюпорт.