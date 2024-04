Forbes включи Любо Киров в списък с най-добрите предприемачи

Любо Киров е сред световни личности с предприемачески дух в селекцията на американския Forbes. Статията под името “World Of Forbes: Stories Of Entrepreneurial Capitalism Across Our 42 International Editions” представя глобална гледна точка към бизнес пейзажа на шест континента, разказана от списанието. В нея влиза по един представител от всяка от 42-те страни, в които излиза престижното издание.

Любо Киров беше на корицата на Forbes България в началото на 2024 година, поставяйки началото на разговора за бизнес частта от понятието шоубизнес. Именно тази статия го подрежда и сред избраните от американското издание.

„Списъкът с топ знаменитости на Forbes България включва поп музиканта Любо Киров, 51 г., който генерира приходи от турне от 830 000 долара след издаването на най-продавания албум в страната за 2022 г. Той използва светлината на прожекторите, за да се застъпи за прозрачност в развлекателната индустрия - от данъците до продажбата на билети“, пише в статията за Любо Киров.

Неговото „Турне 2023“ стана най-продаваното събитие на поп изпълнител за годината в класацията на една от популярните платформи за продажба на билети Eventim. Над 25 000 души гледаха на живо Любо Киров по време на десетте концерта в страната, абсолютно разпродадени предварително.

Тази година предстои и „Ново турне 2024“ с концерти в страната и кулминация в зала „Арена София“. Поредицата от музикални събития ще започне от родния му град Плевен с две дати – 10 и 11 юли. След това са планирани концерти във Варна – 13 юли, Стара Загора – 18 юли, Бургас – 21 юли, Пловдив – 7 август, и Велико Търново на 9 октомври.

На 28 ноември Любо Киров ще се завърне в най-голямата мултифункционална зала в страната „Арена София“ за грандиозно шоу. Там през 2021 година, по време на COVID-19 кризата, той направи едно от най-значимите музикални събития в страната.

Както подсказва и името му, „Ново турне 2024“ ще бъде изцяло ново преживяване за публиката на Любо Киров. В момента той работи и по албум, който се очаква да излезе през годината, а заедно с екипа си отново подготвя безкомпромисно музикално шоу.

Всички дати от „Ново турне 2024“:

Плевен, Летен театър, 10 юли

Варна, Летен театър, 13 юли

Стара Загора, Летен театър – 18 юли

Бургас, Летен театър 21 юли

Пловдив, Античен театър, 7 август

Велико Търново, зала „Васил Левски“, 9 октомври

София, зала „Арена София“, 28 ноември

Медиен партньор на турнето е БГ радио.