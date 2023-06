Следващият Супермен ще е Дейвид Коренсует

Изгряващата американска звезда Дейвид Коренсует е следващият актьор, който ще наметне червената пелерина на Супермен, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Новината е потвърдена от режисьора на следващия филм за приключенията на супергероя Джеймс Гън.

blockquote class="twitter-tweet"p lang="en" dir="ltr"The next Superman is actor David Corenswet a href="https://t.co/pQvml9fywu"pic.twitter.com/pQvml9fywu/a/p— Reuters (@Reuters) a href="https://twitter.com/Reuters/status/1673939283701366785?ref_src=twsrc%5Etfw"June 28, 2023/a/blockquote script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"/script

Двадесет и девет годишният американец се прочу с ролите си в няколко успешни сериала, сред които "Холивуд" и "Политикът" на Нетфликс, "Ние притежаваме този град" на HBO и "Перла" на "Юнивърсъл".

Дейвид Коренсует ще се превъплъти в митичния супергерой в "Супермен: Наследство". Филмът, продуциран от "Уорнър брадърс", трябва да излезе на екран през 2025 г.

blockquote class="twitter-tweet"p lang="en" dir="ltr"David Corenswet has been cast as the next Superman. a href="https://t.co/Lf58eakn7F"pic.twitter.com/Lf58eakn7F/a/p— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) a href="https://twitter.com/DiscussingFilm/status/1673783837501931521?ref_src=twsrc%5Etfw"June 27, 2023/a/blockquote script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"/script

Новината беше съобщена първо от специализираните холивудски медии, които също така мимоходом разкриха, че Рейчъл Броснахан - звездата на сериала "Удивителната госпожа мисис Мейзъл", е избрана да изиграе възлюбената на Супермен, журналистката Лоис Лейн.





"Това е вярно", написа режисьорът Джеймс Гън в Туитър, препубликувайки статия от "Холивуд рипортър".

Преди Дейвид Коренсует в образа на Супермен са се превъплъщавали Кристофър Рийв, Брандън Раут и най-скоро Хенри Кавил.

Миналата година "Уорнър брадърс" възложи на режисьора на "Пазители на галактиката" Джеймс Гън и продуцента на "Аквамен" Питър Сафран да възобновят франчайза за супергероите на "Ди Си Комикс" в условията на ожесточена конкуренция с "Марвел".