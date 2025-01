Ролята на Хари Потър направи Даниел Радклиф мултимилионер

Даниел Радклиф, 35-годишният актьор, когото светът познава като момчето-магьосник от култовата поредица „Хари Потър“, днес притежава завидно състояние благодарение на своята впечатляваща кариера, находчиви инвестиции и участието си в една от най-печелившите филмови продукции в историята на киното.

Шеметно израстване след „Хари Потър“

Радклиф покори сърцата на феновете още от 11-годишна възраст с ролята си на Хари Потър. Макар да изминаха 14 години от последното му превъплъщение в обичания магьосник, успехът на актьора продължава да расте. Според последните данни, публикувани през март 2024 г., богатството му възлиза на около 96,3 милиона паунда, инвестирани и налични в бизнес структурата „Gilmore Jacobs“. Фирмата, управлявана от родителите му Марша и Алън Радклиф, отразява печалбите, които актьорът трупа от участия и инвестиции.

Управление на печалбите му

Още когато през 2001 г. Даниел получава първия си хонорар от 800 000 паунда за участието в „Хари Потър и Философският камък“, родителите му поемат юздите на финансите му. Техният контрол върху бизнеса му „Gilmore Jacobs“ се оказва ключов за дългосрочната му финансова стабилност.

„Дори най-верните фенове на Даниел ще бъдат шокирани колко внушителни печалби е натрупал от времето на „Хари Потър“ насам“, коментира източник, цитиран от вестник The Sun. „Не става въпрос само за хонорарите от киното, а и за внимателните му инвестиции, гарантиращи постоянни приходи — независимо какво се случва в кариерата му.“

Приходи от „Хари Потър“ и отвъд

Смята се, че за осемте филма от поредицата „Хари Потър“ Даниел Радклиф е спечелил общо около 75 милиона паунда. Сумата обаче нараства с цели 30%, след като се разделя с ролята през 2011 г. в „Хари Потър и Даровете на смъртта: Втора част“.

Извън поредицата, актьорът успява да увеличи богатството си и от различни имотни сделки. Миналата година стана ясно, че е удвоил паричните си резерви, които вече надхвърлят 16 милиона паунда, а също така притежава недвижими имоти за над 3,3 милиона паунда. Според публикации в британски медии, Радклиф изкарва средно по половин милион паунда на месец и има жилища в Западен Лондон и Ню Йорк.

Откакто свали магьосническата мантия, Даниел Радклиф продължава участва в разнообразни филмови проекти. Някои от по-известните заглавия след „Хари Потър“ са „Жената в черно“, „Убий любимите си“ („Kill Your Darlings“) и „Виктор Франкенщайн“.

Актьорът се насочва и към независимото кино, впечатлявайки критиката с нетипичната си роля в „Swiss Army Man“ (2016) и появявайки се до Тони Колет в отличения с похвали „Imperium“. През 2022 г. Радклиф се снима заедно със Сандра Бълок и Чанинг Тейтъм в „Изгубеният град“ и потвърди, че ще се завърне в ролята си от „Зрителна измама 2“ в третия филм от поредицата, който се очаква да излезе тази година.

Награди и признания

През 2022 г. Даниел бе номиниран за първи път за награда „Еми“ за ролята си в биографичния филм „Weird: The Al Yankovic Story“. Година по-късно той печели и своята първа награда „Тони“ за най-добра поддържаща мъжка роля в мюзикъл, превъплъщавайки се в Чарли Крингас в Merrily We Roll Along, поставена на Бродуей през 1981 г.

Новата житейска роля: баща

Освен че продължава да жъне успехи на сцената и екрана, Даниел Радклиф вече е и баща. През април 2023 г. неговата дългогодишна партньорка Ерин Дарк дари двамата с момченце. Двамата се запознават на снимачната площадка на „Убий любимите си“ (2013), където играят двойка. В публичното пространство се знае малко за техния семеен живот — двамата са изключително дискретни и дори не разкриват името на своя син.

Показателен обаче е мигът през юни, когато Даниел прие наградата си „Тони“, борейки се със сълзите. „Обичам ви безкрайно, Ерин и малкият ни син. Вие сте най-хубавото нещо, което ми се е случвало“, сподели развълнувано актьорът от сцената.

В различни интервюта Радклиф признава, че да си родител е „едновременно ужасяващо и невероятно“. „Всяко негово действие ще влияе на мен до края на живота ми“, казва Даниел. „В известен смисъл е плашещо, но и същевременно прекрасно.“