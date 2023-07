Кмет се ожени за крокодил за втори път (ВИДЕО)

Кметът на малко градче в Мексико се ожени за крокодил. Ако това не е достатъчно любопитно, всъщност това се случва за пореден път. "Младоженците" скрепиха брачната клетва с целувка. Подобно на всяка друга булка, влечугото беше облечено в бяла булчинска рокля, но устата ѝ бе завързана от съображения за сигурност.

A crocodile was dressed in white for its wedding with the mayor of San Pedro Huamelula as part of a traditional ceremony that locals believe will help secure a bountiful harvest pic.twitter.com/eI3v28zXub