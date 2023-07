Шакира и Пике били в отворена връзка в продължение на 3 години

Макар и вече да нямат отношения, връката на Шакира и Пике продължава да е една сред най-обсъжданите теми. След като бившата двойка сложи край на съвместния си живот заради изневярата на Жерар с Клара, испанският журналист Хосе Антонио Авилес, станал известен с работата си като постоянен сътрудник на предаването "Viva la vida", настоя, че певицата и футболистът са били в "отворена връзка" през последните три години, пише "Daily Mail".

"Има споразумение, в което "ти правиш каквото искаш, а аз - каквото искам", но пред медиите ние все още сме двойка", заяви той за предполагаемото им обещание според "El Nacional de Catalunya". Смята се, че твърденията за отворена връзка идват от близкото обкръжение приятели и семейство на Пике, тъй като мнозина от тях са били изумени от обвиненията за изневяра.

"Обкръжението на футболиста бе изненадано от изявлението на Шакира", добави Авилес. "Той е бил ядосан, когато е разбрал за това от пресата".

Колежката на Хосе, журналистката Пилар Видал пък коментира: "Пике не иска да се спекулира, че причината за раздялата е изневяра. Той беше изненадан от думите на съпругата си, защото тя е тази, която поема инициативата да говори първа".

Припомняме, че след грандиозната раздяла и множеството последвали скандали, Шакира се премести в Маями с двете си деца - Милан и Саша. През юни миналата година колумбийската певица потвърди в Инстаграм, че вече не е с Пике. Това, което написа бе: "Със съжаление потвърждаваме, че пътищата ни се разделят. За доброто на децата ни, които са наш основен приоритет, ви молим да уважавате личния им живот. Благодарим ви за разбирането."

Преди окончателно да приключи всичко между тях испанското издание "El Periodico" съобщи, че двойката живее отделно от седмици, след като попзвездата е изгонила Жерар от семейния дом. Още от тогава Шакира е била взела решението да се раздели с него, според журналистът Емилио Перес.

