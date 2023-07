Хит в мрежата: В Китай ядат пържени камъни (ВИДЕО)

В тези трудни икономически времена сред китайските интернет потребители набира популярност нова готварска съставка, с която се пестят пари: камъни.

Видеоклиповете на готвачи, които приготвят камъни чрез пържене, са най-новата тенденция в китайските социални медии. Някои от тях показват готвачи, които пържат камъни с чесън и лют червен пипер на оживени нощни пазари, докато други изобразяват живописни сцени на селяни, които готвят прясно уловени камъни на брега на река, предава The Guardian.

Независимо от начина на приготвяне, ястието, известно като suodiu (изсмуквам и изхвърлям), се възражда, поне във видеоклиповете на хора, които се шегуват с нищо неподозиращите си приятели. Докато някои онлайн готвачи настояват, че това е вкусно ястие, други видеоклипове показват как нищо неподозиращите консуматори с ужас изплюват камъните.

Едно видео с близо 800 000 гледания показва готвач, който предлага порция суодиу за 16 юана (1,74 паунда), което според някои е скъпо, като се има предвид, че съставките могат да се използват повторно.

Твърди се, че ястието датира от стотици години, когато лодкарите в провинция Хубей, която няма излаз на море, изяждали храната си, състояла се предимно от месо и зеленчуци, докато пътували по река Яндзъ, и затова от неволя посягали към минералите. Не е изненадващо, че според една от историите на ястието, популярността му е намаляла след икономическото развитие и появата на моторни кораби в Хубей, което е намалило вероятността лодкарите да останат без запаси.

Ястието се свързва и с народа туцзя, етническо малцинство, което произхожда от планинската верига Улин, която се простира на границите на Хубей, Хунан и Гуейджоу.

If sucking on stones sounds mouthwatering, it might be worth looking at Suodiu, a type of Chinese street food that features small river rocks stir-fried along with an assortment of spices and herbs. 🍜🍜🍜



