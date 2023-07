Лимонов пъпеш - учени създадоха нов вид плод

Пъпешът е задължителна лятна храна за мнозина, с освежаваща сладост, която повдига настроението по обяд.



Сега обаче фермерите добавят остър вкус, от който не сте подозирали, че имате нужда, като пуснаха на японските пазари изцяло нов "Лимонов пъпеш", съобщава „Дейли мейл“, предава dariknews.bg.



Подходящо нареченият плод е резултат от кръстоската на пъпеш и лимон, което създава уникален вкус на "дълбока сладост" с кисел привкус. Той има познатата форма и външен вид на пъпеш, но напълно изключва типичните зелени ивици и има необичайно бяла вътрешност.



Въпреки че е много по-малък от типичния пъпеш, HBCNews твърди, че лимоновият пъпеш се продава на умопомрачителната цена от 3218 йени или 23,30 долара.

