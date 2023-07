След българина и швейцарска туристка издълба стените на Колизеума (ВИДЕО)

Ново посегателство върху историята. В Рим задържаха швейцарска туристка, изписала името си на стена на Колизеума. На 23-и юни по същия повод хванаха в същото деяние пребиваващия в Англия българин Иван Димитров, който е застрашен от глоба и затвор

17-годишната швейцарска туристка също е издълбала името си на стена на хилядолетния Колизеум символ на Рим. Била заснета от екскурзовод, който повикал веднага охраната на едноименния археологически парк, предава Флагман.

ROME, ITALY—A tour guide has filmed a 17yr old Swiss tourist vandalising a wall of the Colosseum, today.



It seems lessons from last month will be hard learning for this young woman, who faces heavy fines and possible jail time for this narcissistic trend. @Agenzia_Ansa pic.twitter.com/5VPHoaIG6x