Телескопът "Джеймс Уеб" засне зараждаща се звезда (СНИМКА)

Космическият телескоп "Джеймс Уеб" е заснел шлейф от газ и прах, който струи от зараждаща се звезда, на фона на спирална галактика, предаде Асошиейтед прес.

Комбинираното изображение, на което потокът от звездна материя напомня за диря, оставена от ракета, издигаща се към галактиката, беше публикувано от НАСА и Европейската космическа агенция (ЕКА).

В направеното от американската космическа агенция изявление се посочва, че това е "щастливо подреждане" на двата несвързани помежду си обекта.

The NASA/ESA/CSA James #Webb Space Telescope has captured a beautiful juxtaposition of the nearby protostellar outflow known as Herbig-Haro 49/50 with a perfectly positioned, more distant spiral galaxy.https://t.co/zFWRfdxVgP pic.twitter.com/7C5zDjAfNC