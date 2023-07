Силвестър Сталоун и жена му се отдадоха на палави забавления в басейна (СНИМКИ)

Легендарният холивудски актьор Силвестър Сталоун се забавлява в басейна с 25 години по-младата си съпруга Дженифър Флавин по време на слънчевата им ваканция в Италия, само месеци след като бяха на ръба на развода, пише Page Six.

77-годишният Силвестър и 54-годишната Дженифър бяха заснети да се забавляват заедно край басейна по бански. Екранният Рамбо не можа да устои и без да се притеснява награби жена си пред изумените погледи на околните.

Sylvester Stallone keeps tight hold on bikini-clad wife Jennifer Flavin on vacation in Sardinia https://t.co/5pxDxoUwc8 pic.twitter.com/0A1IkYN92s