"Семейство Симпсън" вещаят нова война (ВИДЕО)

На фона на напрегнатата геополитическа ситуация в света, американски медии и потребители в социалните мрежи решиха да припомнят едно от все още несбъдналите се пророчества на анимационния сериал „Семейство Симпсън“. В епизод от 2005 г., озаглавен 'Home Away from Homer“, поредицата показва, че през есента на 2023 г. избухва война между Сърбия и Косово.

„Сериалът изглежда, сякаш предсказва война между Косово и Сърбия през есента на 2023 г.? Изглежда зловещо“, коментира журналистката Натали Морис в ефира на предаването Redacted News.

The Simpsons predict a war between SERBIA and Kosovo in the fall of 2023👀👀👌 pic.twitter.com/g2KSIc0pgS