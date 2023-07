Куп български звезди ще пеят на една сцена с Black Eyed Peas в Бургас

Броени дни остават до BREEZE Fest Burgas-свежият морски фестивал, чийто хедлайнер е световноизвестната американска група Black Eyed Peas. Освен култовата банда, всички BREEZE фенове ще чуят на живо и хитовете на украинската сензация Иван Дорн, дуото „Молец“, ДАРА, Папи Ханс, Керана и космонавтите и Мила Роберт.

Но не само изпълнителите на сцената и публиката в Бургас, а и повечето популярни личности ще са на BREEZE вълна.

Славена Вътова не скри, че ще бъде част от най-хитовото събитие това лято. Красивата брюнетка публикува в своя Инстаграм профил снимка с двете си дъщери, заредена с BREEZE настроение. На кадъра трите са с фестивалните тениски, с които очакваме да ги видим и на място, на 22-ри юли.

Звездите, които тръпнат в очакване да видят на живо Black Eyed Peas, не спират дотук. „Не мога да повярвам, че бандата идва в България! Задължително трябва да сте там!“, отсича в свое видео рапърът 100KILA.

Провокативната Диона и неустоимият Тино призоваха всички бързо да си набавят билети, за да не пропуснат фестивала на сезона.

Най-известните инфлуенсъри в мрежата също се впуснаха по BREEZE вълната. Актрисата и тв водеща Поли Недкова; колоритната #EVA; русото изкушение Калина Кузманова; Ралица - красивата съпруга на Лъчо от „Скандау“, която съвсем скоро отново ще бъде майка; Микаела от хитовото риалити „Ергенът“ и Христо Стефанов – един от създателите на онлайн предаването „Къщата на инфлуенсърите“ обещават да пеят с пълен глас хитовете на Black Eyed Peas - Pump It, Where Is the Love?, I Gotta Feeling и много други.

Актрисата Силвия Петкова, звездата от филма „Чалга“ - Елеонора Иванова и яркото бижу от сериала „Татковци“ – Славена Зайкова също отброяват дните до фестивала, за да изживеят най-силните емоции това лято.

Светските персони у нас са впечатлени и от това, че екипът на BREEZE Fest създаде уникална социална концепция, която дава възможност на хора в неравностойно положение да имат специален достъп за пълноценно преживяване на фестивала, без никакви ограничения. Организаторите на BREEZE Fest приемат за своя мисия възпитанието на добър музикален вкус и толерантна фестивална култура в подрастващите и за това дават възможността деца без родители да са част от публиката и да усетят магията от музиката на живо.