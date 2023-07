Латиноамериканска актриса в ролята на Снежанка ядоса аудиторията (СНИМКИ)

В предстоящия игрален филм на "Дисни" за Снежанка главна роля ще изиграе колумбийката Рейчъл Зиглър. Седемте джуджета ще бъдат магически горски създания. Филмът ще е в добре познатия за Дисни жанр - мюзикъл. Римейкът на "Снежанка" е режисиран от Марк Уеб, а в звездния екип влизат още Гал Гадот като злата кралица и носителят на Тони Андрю Бърнап.

Съобщава се, че ще включва песни от оригиналния филм от 1937 г., както и нови, написани от Benj Pasek и Justin Paul, най-известни с мюзикълите Dear Evan Hansen и The Greatest Showman, предава Телераф.

Disney strikes again…



Snow White is Hispanic and the 7 Dwarfs include 6 full-grown adults pic.twitter.com/cKLkFCuiKT