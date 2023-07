Трилиони "бездомни" планети блуждаят из Млечния път

Според две изследвания, публикувани в "The Astronomical Journal", планетите без спътници, може да са значително повече от тези, които обикалят около звезди в Млечния път. Без слънце тези планети се носят безкрайно из космоса и могат да наброяват трилиони.

"Според нашите изчисления в нашата галактика има 20 пъти повече планети-бездомници, отколкото звезди - трилиони светове, които се скитат сами", казва в изявление Дейвид Банет, съавтор на двете изследвания и астроном в Центъра за космически полети "Годард" на НАСА.



"Това е първото измерване на броя на блуждаещите планети в галактиката, което е чувствително към планети с по-малка маса от Земята."



Откритията са резултат от деветгодишно проучване, при което за откриване на далечни светове е използвано явление, известно като микроленсинг. Накратко, микроленсингът действа чрез огромната гравитация на масивен обект, който може да изкриви светлината, създавайки естествени лещи, които увеличават обектите зад него, пише БГНЕС.



"Микроленсингът е единственият начин, по който можем да открием обекти като свободно плаващи планети с ниска маса и дори първични черни дупки", обяснява в изявлението си водещият автор на едно от изследванията Такахиро Суми, астроном от университета в Осака.

Over 400 Earth-mass rogue planets could be wandering the Milky Way, potentially outnumbering stars by 20 to 1. NASA's forthcoming Nancy Grace Roman Telescope is expected to spot these rogue planets after its launch in May 2027. pic.twitter.com/TiU2wBGkMn