Астрономи откриха най-масивната черна дупка в Млечния път

Астрономи съобщиха, че са открили най-масивната звездна черна дупка - нещо невиждано досега, в нашата галактика Млечен път, предадоха АФП и ДПА, позовавайки се на Европейската южна обсерватория (ESO).



Черната дупка, наречена Гая BH3 (Gaia BH3), е с маса около 33 пъти по-голяма от тази на Слънцето. Обикновено звездните черни дупки в Млечния път имат средно само 10 пъти по-голяма маса от слънчевата. Най-голямата известна досега - Сигнус Х-1 (Cygnus X-1), има около 21 слънчеви маси.

Looking through data from the @ESAGaia mission, scientists have uncovered a ‘sleeping giant’: a large black hole, 33 times the mass of our Sun, hiding less than 2000 light-years from Earth. This is the first time a black hole of stellar origin this big has been spotted in our… pic.twitter.com/GDDEVLWIkB