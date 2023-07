The Chemical Brothers пренасят зрелищното си шоу и в София

The Chemical Brothers издават нов албум, ново видео и идват със зрелищно лятно шоу в София, съобщиха организаторите на събитието BPM Events. Те допълват, че само 8000 зрители ще могат да се насладят на най-новата им продукция в зала „Арена София“ на 31 август. Това ще е вторият концерт на британското дуо в България след октомври 2019-а.

Пионерите на електронната музика обявиха още подробности за излизането на предстоящия си десети студиен албум. Той събира последното, създадено от тях, под заглавието For That Beautiful Feeling и ще бъде достъпен от 8 септември. Групата пусна и видео към сингъла Live Again, пише в. Сега.

Това лято The Chemical Brothers – една от емблематичните биг бийт банди, удостоена с 14 номинации и 6 спечелени награди „Грами“, се включва в редица големи фестивали като Rock en Seine, Wilderness Festival, Fest Festival.

В предстоящия нов албум от 11 песни на английското дуо Том Роуландс и Ед Симънс са вече издадените сингли No Reason, The Darkness That You Fear и Live Again, чийто видеоклип беше представен преди броени дни. Той е на режисьорите Dom & Nic и е десетата колаборация на визуалните артисти с бандата, като сред най-популярните са Hey Boy Hey Girl, Block Rocking Beats Wide Open и Believe. Двамата британски режисьори имат зад гърба си множество реклами и видеоклипове за звездни имена като Faithless, Oasis, Smashing Pumpkins, Дейвид Боуи и Роби Уилямс.

Не по-малко влияние върху визуалното представяне на The Chemical Brothers има още един творчески екип с утвърден стил – Smith & Lyall, които стоят зад видеото на No Reason, излязло през март тази година. Именно те са и творците, които работят с дуото повече от две десетилетия и допринасят актуалното им шоу на живо да е още по-зрелищно. Самите Том и Ед определят музиката си като „ярко цветна, уверена и дълбоко психеделична; невъзможна красота, изваяна от звук и хаос и безкраен флуиден ритъм“.

За клипа към Live Again режисьорите Dom & Nic използват технологията на Arri XR по нов начин, за да постигнат резултат, който не би бил възможен с традиционните филмови техники. Те създават виртуални CGI светове и използват дълги непрекъснати кадри без монтаж.

През есента се очаква да излезе и ретроспективната книга за The Chemical Brothers – Paused in Cosmic Reflection, съставена от нови интервюта с групата, както и с много техни приятели и сътрудници, сред които Ноел Галахър, Бет Ортън, Мишел Гондри, Beck и други. Програмата включва и поредица концерти в Англия, Шотландия, Ирландия, Италия и Мексико.

Концертът в зала „Арена София“ на 31 август е част от фестивала Breeze Sofia 2023.