Модно шоу и най-известният български певец Васил Надейнов в уникален спектакъл в сърцето на София (СНИМКИ)

Модата среща най-високотехнологичните мобилни устройства на българския пазар в центъра на София в рамките на Samsung & Just Cavalli Fashion Show. Те бяха представени за пръв път у нас и по света на 26 юни. Премиерата пред НДК беше съчетана с ексклузивно ревю на непоказвани модели на модния бранд Just Cavalli, както и с концерт на Васил Найденов и Михаела Филева.

Специалните гости на събитието, както и много софиянци и гости на столицата, станаха свидетели ексклузивно за България на новите колекции на марката Just Cavalli – „Пролет/Лято 2024“ и „Есен/Зима 2023/24“. Събитието е резултат от ексклузивното партньорство на Samsung България и световния моден бранд Just Cavalli, а специален гост на спектакъла пред НДК беше Даниеле Ломбардо, главен дизайнер на бранда Just Cavalli.

Локацията за Samsung Fashion Show не беше избрана случайна. Samsung България, съвместно със Столична община, избра фонтаните пред НДК – емблематично за София място, което е лесно достъпно пеша, за да могат гостите на шоуто да дойдат без автомобилите си в подкрепа на каузата за здравословен и природосъобразен начин на живот „Ходенето е модерно“. Каузата е в съзвучие и с политиките на Столична община да насърчава гостите и жителите на града да ходят пеш и да се движат повече. Грандиозният спектакъл на Samsung България и Just Cavalli се осъществи в партньорство със Столична община, модна агенция „Визаж“ и Евгения Калканджиева.