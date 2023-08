Забелязаха огромна змия да се спотайва във водите на Темза (СНИМКИ)

Мъж твърди, че е забелязал огромно същество, подобно на анаконда, да се спотайва в река Темза в Лондон. Потребител на социалната мрежа Reddit сподели снимка на нещо, което изглежда като влечуго, надничащо от мътната вода, предава vesti.bg.

Публикацията, която събра над 11 000 харесвания, беше озаглавена: "Видях безумно нещо в Темза току-що". На изображението се вижда змийска глава, която наднича от водата с червени очи.

Мнозина се втурнаха в коментарите със свои теории за това какво може да е създанието.

Един човек написа: "Това е известната анаконда в Темза!" Друг пък се пошегува: "Прилича на капачка от бутилка върху скала".

Много по-изобретателни потребители на Reddit обаче го нарекоха "Чудовището от Лох Темза".

