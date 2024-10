Анджелина Джоли и новото ѝ гадже прекараха две нощи заедно в луксозен хотел

Анджелина Джоли и нейният предполагаем нов приятел, Акала, прекараха две романтични нощи заедно.

Смята се, че 49-годишната актриса, носителка на Оскар, и британският рапър и политически активист Акала, известен още като Кингсли Джеймс Маклийн Дейли, са заедно от последните два месеца. Анджелина и Акала бяха забелязани за първи път заедно да напускат хотел в Италия по време на Международния филмов фестивал във Венеция през август.

И докато двойката настояваше, че не се срещат, слуховете за любов продължават да се въртят около тях. Вече беше съобщено, че Акала се е наслаждавал на два дни в непрекъсната компания на звездата от "Мистър и мисис Смит".

Angelina Jolie reportedly spent two nights with Akala in a London hotel?? https://t.co/Qzbu4iT5LF pic.twitter.com/DEDCWIEMev