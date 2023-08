Биби Рекса се раздели с гаджето си, не харесвал лицето ѝ след напълняването (ВИДЕО)

Певицата Биби Рекса е споделила на феновете си в Лондон "емоционално" признание за връзката си с Киан Сафари. Преди да изпълни "Atmosphere", певицата помолила зрителите да ѝ "помогнат", според E! News.

"Току-що преживях раздяла, така че може би ще стана малко емоционална", обясни 33-годишната изпълнителка с номинация за "Грами", преди да запее: "Не мога да се виня, че се изгубих в обещанието за теб / И не мога да те виня, че си тръгна".

По-късно по време на концерта Биби Рекса се разплака заради надпис на фен, който ѝ казваше, че е "достатъчна".

Тя също така подробно описа плановете си да "потърси ново гадже" в нощния клуб Heaven, съобщи изданието в понеделник, цитира vesti.bg. "Не знам защо ще си търся ново гадже в гей клуб, но знаете ли - флуид?" - каза певицата.

i hope she felt how much we truly love her tonight 🥺 thank you london rexhars! YOU ARE ENOUGH @beberexha always #bestfnnightofmylifetour pic.twitter.com/DhQY7cNgs7

Съобщението на изпълнителката на "I'm Good" идва две седмици, след като тя публикува предполагаемо съобщение от 39-годишния Сафари, в което той коментира наддаването на теглото ѝ.

„Винаги съм казвал, че ще бъда честен с теб, а лицето ти се променяше, така че ти казах, че е така... това беше разговорът, който водихме, и ти попита", гласи съобщението, чийто скрийншот Рекса сподели чрез Instagram Stories.

Съобщението също така обвинява Биби Рекса, че "използва като оръжие гнева, тревогата или каквато и да е несигурност", за да "се опита... да намери причини да се разделим".

Singer Bebe Rexha publicly DUMPS her boyfriend and shared text messages of him letting her know she’s gained a little too much weight-AFTER SHE ASKED.



What is wrong with this text? Sounds perfectly honest and respectful while also holding her accountable! pic.twitter.com/HNr8typ2xx