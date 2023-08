Възобновяват дела срещу Майкъл Джексън за сексуално насилие над деца

Апелативен съд в Калифорния възобнови прекратени съдебни искове на двама мъже, които твърдят, че Майкъл Джексън е упражнявал сексуално насилие над тях в продължение на години, когато са били момчета, предаде Асошиейтед прес.

Състав от трима апелативни магистрати от Калифорния реши в петък, че жалбите на Уейд Робсън и Джеймс Сейфчък не е трябвало да бъдат отхвърляни от по-ниско инстанционен съд. Според тях ищците могат основателно да твърдят, че две корпорации, собственост на Майкъл Джексън, посочени като ответници по делата, е трябвало да ги защитят.

Нов калифорнийски закон, който временно разширява обхвата на делата за сексуално насилие, позволява на апелативния съд да възобнови делата, пояснява БТА.

За втори път съдебните искове - подадени през 2013 г. от Робсън и от Сейфчък през следващата година - се връщат за разглеждане, след като вече са били отхвърлени. Двамата мъже станаха известни, като разказаха историите си в документалния филм на НВО от 2019 г. "Да напуснеш Невърленд" ("Leaving Neverland").

“A corporation that facilitates the sexual abuse of children by one of its employees is not

excused from an affirmative duty to protect those children merely because it is solely owned by the perpetrator of the abuse” #leavingneverland #michaeljackson https://t.co/sMB4mFojNk