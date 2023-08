Майли Сайръс и Селена Гомес пуснаха новите си песни в един и същи ден (ВИДЕО)

Макар в тийнейджърските си години да враждуваха заради момчета (най-вече Ник Джонас, който имаше връзка и с дввете), слава, съперничество в Дисни и какво ли още не, към днешна дата порасналите звезди на Дисни - Майли Сайръс и Селена Гомес са заровили томахавките и са се сближили. До толкова, че двете поп певици пуснаха новите си песни в един и същи ден и подходиха с хумор и приятелско отношение към любопитния маркетингов ход. Майли и Селена публикуваха на сторитата си в Инстаграм снимки от сериала на Дисни - "Хана Монтана", в който Сайръс игра главната роля, а Селена беше най-голямата ѝ конкуренция сред тийн звездите в поп индустрията.

Днес и двете са пораснали и натрупали значителен житейски опит с кариерата в Холивуд, турбулентни връзки с известни мъже, здравословни неволи и какво ли още не, а явно това ги е направило улегнали и зрели в отношенията им една към друга.

Още преди премиерата си вчера, новото парче на Selena Gomez, “Single Soon”, зае първата позиция в класацията на Billboard Hot Trending Songs. "Single Soon" отбелязва завръщането на Gomez към музиката след едногодишна пауза. Въпреки че от известно време не е издавала самостоятелно парче, името на поп звездата остана за дълго време в класациите на Billboard като гост в "Calm Down" на афробийт звездата Rema. Сътрудничеството ѝ с нигерийския изпълнител повиши статута на песента в различни класации, като се изкачи до впечатляващото 3-то място в Hot 100. Възползвайки се от инерцията, породена от "Calm Down", "Single Soon" на Gomez е готова да продължи победната ѝ серия и да привлече вниманието на милиони, като може би ще се превърне в хит още от самото начало.

Премиера вчера направи и новия сингъл на Майли, наречен "Used to Be Young".

"Тази песен е за отдаването на почит на това кои сме били, да обичаме това, което сме и да празнуваме това, в което ще се превърнем", казва Сайръс. "Гордея се, когато разсъждавам върху миналото си и съм оптимист за бъдещето. Благодарна съм на верните си фенове, чиято лоялна и непреклонна подкрепа превръща мечтите ми в реалност всеки ден. Тази песен е за вас."

Видеото е също толкова емоционално, а Сайръс, която пее директно в камерата, казвайки, че това не е случайно - използвайки специфична технология, тя е можела да записва, излъчва на живо за майка си и едновременно с това да я вижда в камерата: "Така и двете се виждахме една друга и докато тя танцуваше, ме накара да плача, да се смея, предизвика толкова много истински емоции. Така позволих на хората да видят абсолютно истинските ми емоции, а си мисля, че не получаваме това достатъчно в наши дни."

"Used to Be Young" е първият сингъл на Майли след излезлия през март албум Endless Summer Vacation, част от който е тоталния ѝ хит "Flowers".