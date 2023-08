Адел колабира зад кулисите по време на концерт в Лас Вегас

Адел колабира зад кулисите по време на концерта си в Лас Вегас, където трябва да има концерт през следващите месеци, съобщиха чуждестранни медии.

Според съобщенията световноизвестната певица е била намерена на пода от член на нейния екип, лежаща безпомощно в агония и плачеща с пълен глас.

Твърди се, че певицата не можела да стои на краката си или да прави каквото и да било и някак си с помощта на човек от екипа ѝ успяла да дойде на себе си и да се изправи, но със страшни писъци.

Когато състоянието се стабилизира, Адел се върна на сцената пред своята публика, но разкри пред феновете, че от известно време има проблеми с ишиас и благодари за помощта, която веднага ѝ беше оказана зад кулисите .

Adele collapsed backstage during Las Vegas show - 'They picked my body up off the floor'https://t.co/ZmZYQRuZcf pic.twitter.com/2pZfD01dHH