Гал Гадот разказа за сериозен здравословен проблем по време на четвъртата си бременност

Известната актриса Гал Гадот разкри трогателна история за животозастрашаващ здравословен проблем, който е преживяла по време на последната си бременност. В публикация в Instagram тя сподели, че е била диагностицирана с „масивен кръвен съсирек в мозъка“, докато е била в осмия месец от бременността си. Четвъртото ѝ дете, дъщерята Ори, се ражда преди актрисата да премине през спешна операция за лечение на състоянието.

„През февруари бях диагностицирана с кръвен съсирек след седмици на изключително силни главоболия, които ме приковаваха на легло. Едва след ядрено-магнитен резонанс стана ясна ужасяващата истина,“ написа Гадот.

„В един миг моето семейство и аз се изправихме пред реалността колко крехък може да бъде животът. Това беше стряскащо напомняне за това колко бързо всичко може да се промени. В една толкова трудна година единственото, което исках, беше да се боря и да живея,“ добавя актрисата. „Бързо заминахме за болницата и в рамките на часове претърпях спешна операция. Дъщеря ми Ори се роди в този момент на несигурност и страх.“

Гадот обяснява, че името на дъщеря ѝ, Ори, означава „светлината ми“ на иврит и разкрива, че преди операцията е споделила с мъжа си, Ярон Варсано: „Когато нашата дъщеря се появи, тя ще бъде светлината, която ме чака в края на този тунел.“

В поста си актрисата изказва благодарност към екипа от лекари на медицинския център „Cedars-Sinai“ в Лос Анджелис, които са помогнали да премине през трудния период. „Благодарение на тях успях да се справя и сега съм на път към пълно възстановяване,“ пише тя.

Gal Gadot reveals she had emergency surgery for ‘massive blood clot’ in her brain https://t.co/Jvu1CSeY8E pic.twitter.com/6jwum8GTNQ