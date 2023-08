Откриха древно селище във Франция след 150-годишно търсене

Следи от древно селище са открити в обширната неолитна местност Маре дьо Сен Гонд в Североизточна Франция, благодарение на които археолозите придобиват по-ясна представа за неговата социална организация 150 години, след като се натъкват на първите кремъци, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Това е последното парче от пъзела, което ни липсваше", казва Реми Мартино от Националния център за научни изследвания (CNRS), който открива селището заедно със своя екип.

В района на Маре дьо Сен Гонд вече са идентифицирани 15 големи мини за добив на кремък на площ от 450 хектара, както и 135 хипогея - колективни подземни погребални структури.

Археолозите са локализирали също пет покрити мегалитни алеи, десет уреда за полиране на брадви и ниви, обработвани чрез контролирани пожари, откакто първите кремъци са открити преди век и половина.

Новата находка представлява голяма крачка напред в разбирането за икономическата, социалната и териториалната организация на неолита, тъй като в Европа "няма еквивалент на подобна съвкупност".



Откриването на селището от късния неолит става в средата на лятото, когато на около десет километра по на юг е идентифициран ров за издигане на дъсчена ограда.

Праисторическото заграждение е заобикаляло могила и е обхващало пространство от около един хектар според направената наскоро археологическа оценка в район, който сега е предимно земеделски. В пределите на ограждението е открита постройка с абсида и два нефа, срещу която е имало яма за отпадъци с диаметър 20 метра. Извън него са локализирани кладенци.

"Мястото е било напълно структурирано. Основите на нашето общество вече са положени", казва Мартино, като допълва, че то е било обитавано от земеделци и скотовъдци, които са се заселили в близост до вода.

Последователните открития са резултат от изследователска програма, стартирала преди двадесет години под ръководството на Националния център за научни изследвания. В последната кампания са участвали общо около петдесет души, сред които изследователи от най-различни дисциплини от Франция и чужбина, както и двадесет "разкопвачи", предимно студенти по археология.