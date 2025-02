Володимир Зеленски: Върнете ядрените оръжия на Украйна (ВИДЕО)

Британският журналист Пиърс Морган публикува в X кратък откъс от интервю с украинския президент Володимир Зеленски, което ще бъде излъчено в социалните мрежи по-късно тази вечер, съобщават "Укринформ" и УНИАН.

Журналистът попита Зеленски дали има "план Б" в случай, че Украйна не се присъедини към НАТО, условие, за което се твърди, че е поставено от руския президент Владимир Путин, който обясни нахлуването с евроатлантическите стремежи на Украйна.

Ако процесът на присъединяване към Алианса се проточи с години или десетилетия - не заради Украйна, а заради нейните партньори - тогава Украйна с право ще се запита какво ще я защити от това зло, каква подкрепа и оръжия ще получи Украйна, каза Зеленски.

В този случай, според него, партньорите трябва да осигурят достатъчен брой ракети и дори да върнат ядрени оръжия на Украйна, както и да помогнат за финансирането на милионна армия за възпиране на Русия, така че хората да имат спокойствие.

