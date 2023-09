Отложиха концерт на Metallica, Джеймс Хетфийлд е с коронавирус

Американските хеви метъл легенди Metallica бяха принудени да отложат концерта си днес във Финикс, след като обявиха, че фронтменът Джеймс Хетфийлд е дал положителна проба за Covid-19, съобщава агенция "Фокус".



"Много съжаляваме да съобщим, че планираната дата на "State Farm Stadium" е отложена за събота, 9 септември 2023 г., тъй като, за съжаление, Covid настигна Джеймс“, каза групата в изявление, споделено на нейния официален адрес акаунт в "X" - платформата за споделяне, известена преди като "Twitter".



"Изключително сме разочаровани и съжаляваме за неудобството, което ви е причинило. Очакваме с нетърпение да се върнем, за да завършим ангажимента си в Глендейл следващата събота," добавиха от групата, цитирани от CNN.



Шоуто, първоначално планирано за неделя, щеше да бъде последното от две в Глендейл, Аризона. В момента групата е на турне, назовано "M72" в САЩ и свири по два концерта във всеки град.



Билетите за шоуто на 3 септември "ще бъдат презаверени за 9 септември“, казаха от групата.

