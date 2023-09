Паника на наградите на MTV: Тейлър Суифт счупи пръстена си за 12 хил. долара (ВИДЕО)

Част от гостите в залата, в която се проведе тазгодишната церемония по връчването на видео наградите на MTV, станаха свидетели на паниката на Тейлър Суифт, в момента, в който осъзна, че диамантеният ѝ пръстен, на стойност 12 000 долара, е счупен.

Did Taylor Swift lose her $12K diamond ring at the VMAs 2023? https://t.co/vTtfgmCepJ pic.twitter.com/D3wLyxPM2a

От публикувано видео се вижда как, докато си седи на мястото и разговаря с околните, певицата осъзнава, че 18-каратовият жълт диамант върху бижуто ѝ го няма. В един момент около нея се насъбират хора, които започват щателно да претърсват цялата площ в близост до седалката ѝ в стремежа си да намерят отлепеният скъпоценен камък. От заснетия материал обаче не става ясно дали в крайна сметка той бива открит.

Тейлър е забелязана с бижуто при преминаването си на червения килим и при излизането си на сцената, за да вземе първия си приз. Диамантеният пръстен обаче липсва от ръката ѝ при получаването на статуетката за "Видео на годината", както и на последвалото афтърпарти след края на церемонията.

От компанията предоставила скъпото бижу на Тейлър проявиха положителна емоция от инцидента, споделяйки в страницата си в Instagram снимка на счупения пръстен, която беше придружена от текста: "Завинаги ще си останем Суифтита."

Въпреки фиаското с диаманта, вечерта се оказа невероятно успешна за певицата, която си тръгна с победа в 9 от 11-те номинации, които беше получила, включително и в най-престижната категория "Артист на годината", припомня dir.bg.

🎥| If anyone was wondering, the stone of Taylor's ring was eventually found and she was so cute when she spotted it😄pic.twitter.com/XL26Sfp1lC