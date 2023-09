Мерилин Менсън беше осъден за това, че е издухал носа си върху видеооператорка

Мерилин Менсън беше осъден на 20 часа общественополезен труд и глоба, след като не оспори обвинението, че е издухал носа си върху видеооператорка по време на концерт през 2019 г., предаде АП, цитирана от БТА.

54-годишният скандален рокер искаше да се яви чрез видеозапис на изслушването по обвинението, но съдията го задължи да присъства в съдебната зала в гр. Лакония, щата Ню Хампшър.

Marilyn Manson appeared in NH court today to plead 'no contest' to a 2019 misdemeanor over nasal spray a photographer during a performance she was filming from the pit.



She's also filed a personal injury lawsuit against him.

